В Дербенте застрелили чемпиона мира по грэпплингу
11:32 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководитель промоушена NFC (Эн-фи-си) и чемпион мира по грэпплингу и джиу-джитсу Видади Марданов застрелен в Дербенте. Об этом ТАСС во вторник сообщили в промоушене.
«Видади Марданова застрелили рано утром рядом с его домом, — сказал собеседник агентства. — Мы приносим соболезнования родным и близким. Насколько нам известно, один из подозреваемых уже задержан».
Собеседник агентства добавил, что причиной инцидента стал бытовой конфликт.
Марданову было 32 года, он руководил лигой NFC, где проводились схватки по грэпплингу и поединки по смешанным единоборствам (ММА). Также он являлся тренером по единоборствам.
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