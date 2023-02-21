В Дербенте застрелили чемпиона мира по грэпплингу

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководитель промоушена NFC (Эн-фи-си) и чемпион мира по грэпплингу и джиу-джитсу Видади Марданов застрелен в Дербенте. Об этом ТАСС во вторник сообщили в промоушене.

«Видади Марданова застрелили рано утром рядом с его домом, — сказал собеседник агентства. — Мы приносим соболезнования родным и близким. Насколько нам известно, один из подозреваемых уже задержан».

Собеседник агентства добавил, что причиной инцидента стал бытовой конфликт.

Марданову было 32 года, он руководил лигой NFC, где проводились схватки по грэпплингу и поединки по смешанным единоборствам (ММА). Также он являлся тренером по единоборствам.