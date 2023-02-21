Судно, потерпевшее крушение в Черном море у берегов Кубани, разломилось и затонуло
16:12 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сухогруз Seamark под флагом Коморских островов, потерпевший во вторник крушение в Черном море у берегов Краснодарского края, разломился и затонул. Об этом сообщили ТАСС в Российском профсоюзе моряков.
«Судно разломилось на две части и уже затонуло», — сказал собеседник агентства.
Судно Seamark под флагом Коморских островов потерпело крушение в условиях шторма в Черном море у берегов Краснодарского края. Сухогруз с российским экипажем, состоящим из 11 человек, перевозил груз мраморной крошки. В момент инцидента он стоял в якорной точке на расстоянии около мили от берега. Все 11 членов экипажа были обнаружены. Позднее один из них умер, еще один находится в тяжелом состоянии, сообщили в МЧС РФ.
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