Судно, потерпевшее крушение в Черном море у берегов Кубани, разломилось и затонуло

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сухогруз Seamark под флагом Коморских островов, потерпевший во вторник крушение в Черном море у берегов Краснодарского края, разломился и затонул. Об этом сообщили ТАСС в Российском профсоюзе моряков.

«Судно разломилось на две части и уже затонуло», — сказал собеседник агентства.

Судно Seamark под флагом Коморских островов потерпело крушение в условиях шторма в Черном море у берегов Краснодарского края. Сухогруз с российским экипажем, состоящим из 11 человек, перевозил груз мраморной крошки. В момент инцидента он стоял в якорной точке на расстоянии около мили от берега. Все 11 членов экипажа были обнаружены. Позднее один из них умер, еще один находится в тяжелом состоянии, сообщили в МЧС РФ.