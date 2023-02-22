Мэр Собянин упростил получение столичными предприятиями льготных инвесткредитов
18:56 22.02.2023
Москве нужно играть ведущую роль в решении поставленной президентом задачи по расширению технологических возможностей российской экономики, считает мэр Сергей Собянин. По его словам, президент Владимир Путин поставил задачу – обеспечить рост мощностей отечественной индустрии. «Москва - крупнейший научный и инновационный центр нашей страны и потому призвана сыграть ведущую роль в решении этой задачи, - отметил градоначальник. - На заседании президиума правительства утвердили ряд важных решений по развитию промышленного и технологического потенциала московской промышленности».
В частности, московские предприятия смогут получать льготные инвестиционные кредиты гораздо легче, чем ранее. От предприятий больше не будут требовать данные по объему выручки от промышленно-производственной деятельности и численности персонала прошлых лет. Нужно будет только соблюдать сроки ввода в эксплуатацию объектов промышленной инфраструктуры. «В программу льготного кредитования можно включить не только создание и реконструкцию производственных мощностей, но и благоустройство территории предприятий, - сообщил Собянин в Telegram. - Также льготные кредиты теперь доступны для организаций оборонно-промышленного комплекса. Упрощение доступа к льготным кредитам позволит привлечь дополнительные инвестиции для реализации проектов модернизации действующих мощностей и создания новых производств».
Напомним, программу льготного кредитования предприятий в Москве утвердили в марте прошлого года, она дополняет подобные федеральные меры поддержки, в частности «Промышленную ипотеку». Так, в июле 2022 года льготная ставка снижена с 9 до 3%, а максимальный размер займа увеличился с 1 млрд до 3 млрд руб.
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