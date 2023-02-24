Между Украиной и НАТО после окончания конфликта может быть заключено оборонное соглашение - СМИ

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ведущие европейские страны — Великобритания, Германия и Франция — рассматривают заключение оборонного соглашения между Украиной и НАТО после завершения конфликта, сообщила в пятницу газета «Уолл-стрит джорнэл».

По ее сведениям, по условиям соглашения киевские власти смогут получить более широкий доступ к современному военному оборудованию, вооружениям и боеприпасам. Данный шаг, указывает издание, призван подтолкнуть Киев к проведению переговоров с Россией.