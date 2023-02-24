0
0
2
НОВОСТИ

Между Украиной и НАТО после окончания конфликта может быть заключено оборонное соглашение - СМИ

21:10 24.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ведущие европейские страны — Великобритания, Германия и Франция — рассматривают заключение оборонного соглашения между Украиной и НАТО после завершения конфликта, сообщила в пятницу газета «Уолл-стрит джорнэл».

По ее сведениям, по условиям соглашения киевские власти смогут получить более широкий доступ к современному военному оборудованию, вооружениям и боеприпасам. Данный шаг, указывает издание, призван подтолкнуть Киев к проведению переговоров с Россией.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:05 24.02.2023
В миссии Китая при ООН призвали РФ и Украину начать переговоры без предварительных условий
0
112
20:30 24.02.2023
Блинкен о предложениях КНР: Любое предложение, которое может способствовать установлению мира, стоит рассмотрения
0
171
20:10 24.02.2023
На авиабазу в Испании прибыли стратегические бомбардировщики ВВС США
0
202
19:50 24.02.2023
Украина получит от стран «семерки» 39 млрд долл помощи
0
222
19:30 24.02.2023
МИД РФ разделяет соображения Пекина по теме урегулирования на Украине
0
219
18:56 24.02.2023
Сергей Собянин: В 2022 году финансовую поддержку от города получили свыше 13 000 субъектов МСП столицы
0
257
18:40 24.02.2023
Мэр Собянин: Почти две трети москвичей предпочитают городской общественный транспорт для ежедневных поездок
0
272
17:35 24.02.2023
Лидеры G7 начали переговоры в онлайн-формате
0
379
17:30 24.02.2023
США вводят пошлину в 200% на изделия из алюминия, произведенные в РФ
0
394
17:26 24.02.2023
США вводмт новые и ужесточает существующие санкции против РФ
0
388

Возврат к списку