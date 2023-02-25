Мэр Собянин: Новая разметка позволила увеличить скорость движения на некоторых участках МКАД на 35%
18:32 25.02.2023
На некоторых участках Московской кольцевой автодороги (МКАД) после изменения дорожной разметки скорость движения автомобилей возросла на 35%. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, изменение дорожной разметки в целом позволяет сделать МКАД более безопасным и быстрым. «Мы можем не только увеличить количество рядов, но и удлинить переходно-скоростные полосы для съездов, - рассказал мэр. - К тому же этот метод в разы проще и эффективнее, чем расширять дороги при реконструкции. Он помог снизить аварийность и увеличить скорость до 35% на некоторых участках МКАД».
По словам градоначальника, в 2022 году было выполнено пять крупных проектов по изменению разметки на МКАДе. «Московская кольцевая автодорога - одна из самых востребованных магистралей города: ежедневно по ней передвигается больше миллиона машин», - сообщил Собянин в своем Telegram-канале.
НОВОСТИ
- 17:30 25.02.2023
- ВС РФ сбили за сутки три украинских самолета
- 10:00 25.02.2023
- ВСУ создают ложные позиции под Артемовском, чтобы ввести в заблуждение силы РФ — Марочко
- 08:40 25.02.2023
- В шести областях на востоке Украины объявлена воздушная тревога
- 08:30 25.02.2023
- Зеленский заявил о подготовке к захвату Крыма
- 21:10 24.02.2023
- Между Украиной и НАТО после окончания конфликта может быть заключено оборонное соглашение - СМИ
- 21:05 24.02.2023
- В миссии Китая при ООН призвали РФ и Украину начать переговоры без предварительных условий
- 20:10 24.02.2023
- На авиабазу в Испании прибыли стратегические бомбардировщики ВВС США
- 13:20 24.02.2023
- Премьер Шмыгаль признал, что "по сути, украинская армия — это уже армия НАТО"
- 10:00 24.02.2023
- Спецсужбы Австралии сочинили историю о масштабной сети русских шпионов на континенте – Посольство РФ
- 09:30 24.02.2023
- Поставка Киеву истребителей F-16 не является вопросом краткосрочной перспективы - Салливан
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать