Мэр Собянин: Новая разметка позволила увеличить скорость движения на некоторых участках МКАД на 35%

18:32

На некоторых участках Московской кольцевой автодороги (МКАД) после изменения дорожной разметки скорость движения автомобилей возросла на 35%. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, изменение дорожной разметки в целом позволяет сделать МКАД более безопасным и быстрым. «Мы можем не только увеличить количество рядов, но и удлинить переходно-скоростные полосы для съездов, - рассказал мэр. - К тому же этот метод в разы проще и эффективнее, чем расширять дороги при реконструкции. Он помог снизить аварийность и увеличить скорость до 35% на некоторых участках МКАД».

По словам градоначальника, в 2022 году было выполнено пять крупных проектов по изменению разметки на МКАДе. «Московская кольцевая автодорога - одна из самых востребованных магистралей города: ежедневно по ней передвигается больше миллиона машин», - сообщил Собянин в своем Telegram-канале.