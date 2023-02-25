0
0
110
НОВОСТИ

Мэр Собянин: Новая разметка позволила увеличить скорость движения на некоторых участках МКАД на 35%

18:32 25.02.2023

На некоторых участках Московской кольцевой автодороги (МКАД) после изменения дорожной разметки скорость движения автомобилей возросла на 35%. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, изменение дорожной разметки в целом позволяет сделать МКАД более безопасным и быстрым. «Мы можем не только увеличить количество рядов, но и удлинить переходно-скоростные полосы для съездов, - рассказал мэр. - К тому же этот метод в разы проще и эффективнее, чем расширять дороги при реконструкции. Он помог снизить аварийность и увеличить скорость до 35% на некоторых участках МКАД».

По словам градоначальника, в 2022 году было выполнено пять крупных проектов по изменению разметки на МКАДе. «Московская кольцевая автодорога - одна из самых востребованных магистралей города: ежедневно по ней передвигается больше миллиона машин», - сообщил Собянин в своем Telegram-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:30 25.02.2023
ВС РФ сбили за сутки три украинских самолета
0
66
10:00 25.02.2023
ВСУ создают ложные позиции под Артемовском, чтобы ввести в заблуждение силы РФ — Марочко
0
165
08:40 25.02.2023
В шести областях на востоке Украины объявлена воздушная тревога
0
179
08:30 25.02.2023
Зеленский заявил о подготовке к захвату Крыма
0
176
21:10 24.02.2023
Между Украиной и НАТО после окончания конфликта может быть заключено оборонное соглашение - СМИ
0
282
21:05 24.02.2023
В миссии Китая при ООН призвали РФ и Украину начать переговоры без предварительных условий
0
272
20:10 24.02.2023
На авиабазу в Испании прибыли стратегические бомбардировщики ВВС США
0
299
13:20 24.02.2023
Премьер Шмыгаль признал, что "по сути, украинская армия — это уже армия НАТО"
0
358
10:00 24.02.2023
Спецсужбы Австралии сочинили историю о масштабной сети русских шпионов на континенте – Посольство РФ
0
373
09:30 24.02.2023
Поставка Киеву истребителей F-16 не является вопросом краткосрочной перспективы - Салливан
0
385

Возврат к списку