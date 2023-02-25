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В Камеруне 19 спортсменов пострадали в результате серии взрывов во время забега — Reuters

20:00 25.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Серия взрывов прогремела в субботу по пути движения участников ежегодного массового забега на юго-западе Камеруна, пострадали по меньшей мере 19 спортсменов. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на медиков города Буэа.

Отмечается, что в текущем году в Забеге надежды на горе Камерун участвовали 529 спортсменов. На одном из участков трассы прогремели взрывы небольшой мощности. Точное количество взрывов не сообщается.

Пострадали 19 участников соревнований, троим потребовалось помощь хирургов. Погибших нет. Службы безопасности считают, что террористический акт совершили сепаратисты, добивающиеся отделения от Камеруна юго-западных районов.

Забег надежды на горе Камерун впервые состоялся в 1995 году. Длина дистанции — 38 км. Соревнования транслируются по национальному телевидению.

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