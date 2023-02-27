Китай примет ответные меры в связи с санкциями США против его компаний из-за РФ — МИД КНР

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти решительно выступают против санкций США в отношении компаний КНР из-за России и примут необходимые ответные меры. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД республики Мао Нин.

«Мы крайне недовольны подобными действиями и выражаем решительный протест, — сообщила она на брифинге, комментируя связанные с Россией рестрикции в отношении китайских компаний, которые США приняли 24 февраля. — Китай продолжит предпринимать необходимые меры, чтобы защитить законные права китайских предприятий».