Китай примет ответные меры в связи с санкциями США против его компаний из-за РФ — МИД КНР
11:05 27.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти решительно выступают против санкций США в отношении компаний КНР из-за России и примут необходимые ответные меры. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД республики Мао Нин.
«Мы крайне недовольны подобными действиями и выражаем решительный протест, — сообщила она на брифинге, комментируя связанные с Россией рестрикции в отношении китайских компаний, которые США приняли 24 февраля. — Китай продолжит предпринимать необходимые меры, чтобы защитить законные права китайских предприятий».
НОВОСТИ
- 12:05 27.02.2023
- Агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг банка БРИКС на уровне «АА+»
- 12:00 27.02.2023
- В России выявили 9 580 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 27.02.2023
- ФСБ задержала в Севастополе агентов спецслужб Украины — наводчиков на военные объекты
- 11:20 27.02.2023
- Путин поблагодарил Силы специальных операций за самоотверженную и безупречную службу
- 11:00 27.02.2023
- Медведев назвал две точки невозврата в обострении отношений РФ с Западом
- 10:26 27.02.2023
- Умер российский политолог и журналист Глеб Павловский
- 10:20 27.02.2023
- Серия взрывов произошла ночью в подконтрольном Киеву городе Запорожье — Рогов
- 10:05 27.02.2023
- В Белом доме считают, что вопрос о будущем Крыма сейчас не актуален
- 10:00 27.02.2023
- Джокович стал абсолютным рекордсменом по количеству недель во главе мирового рейтинга
- 09:52 27.02.2023
- Собянин: В 2022 году объем грантов для НКО был увеличен в 1,5 раза
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать