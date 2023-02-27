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Кремль обеспокоен ситуацией в Приднестровье — Песков

13:32 27.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль внимательно следит за ситуацией в Приднестровье и обеспокоен происходящим там, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Естественно, ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для нашей обеспокоенности», — сказал он в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают обстановку там и не опасаются ли, что Запад захочет ее «расшатать».

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