Кремль обеспокоен ситуацией в Приднестровье — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль внимательно следит за ситуацией в Приднестровье и обеспокоен происходящим там, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Естественно, ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для нашей обеспокоенности», — сказал он в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают обстановку там и не опасаются ли, что Запад захочет ее «расшатать».