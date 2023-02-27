Большинство республиканцев готовы поддержать Трампа на выборах в США в 2024 году — опрос
14:12 27.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент США Дональд Трамп является наиболее предпочтительным кандидатом среди республиканцев в борьбе за пост главы американской администрации в 2024 году. Об этом в воскресенье сообщил телеканал «Фокс ньюс» со ссылкой на данные опроса общественного мнения.
По его данным, 43% респондентов, поддерживающих Республиканскую партию, хотят видеть Трампа в качестве хозяина Белого дома. Губернатору штата Флорида Рону Десантису отдали предпочтение 28% опрошенных. Бывшего вице-президента США Майка Пенса и экс-постпреда США при ООН Никки Хейли поддерживают 7%.
Опрос также показал, что 37% демократов хотели бы видеть кандидатом от Демократической партии нынешнего президента США Джо Байдена, 53% — выступают за выдвижение другого кандидата.
Опрос проводился в период с 19 по 22 февраля. В нем приняли участие более тысячи американцев.
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