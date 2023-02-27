Собянин и Голикова открыли Единый центр поддержки участников СВО и их семей в Москве

14:39

В Москве открыт Единый центр поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. По словам мэра Сергея Собянина, он сможет охватить услугами не только семьи военнослужащих, но и участников СВО. «Здесь можно получить все услуги - начиная от психологической помощи, юридической поддержки, реабилитации и, конечно, образование, поиск новой работы. Главное, надеюсь, что в этом центре будет создана душевная, домашняя атмосфера, и здесь будет тепло и уютно, и здесь соберутся люди, которые искренне хотят помочь», - отметил градоначальник.

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что по поручению главы РФ создается специальный государственный фонд поддержки ветеранов СВО. «Но работа коснется не только ветеранов СВО. Как сказал Сергей Семенович, это и семьи погибших участников СВО, и те, кто сегодня там - на передовой, и те, кто вернулся, и их семьи. Позже, когда мы отработаем соответствующие технологии, мы распространим это на других ветеранов боевых действий, Великой Отечественной войны. Все они будут при нашем внимании», - заявила Голикова.

Центр открыт в московском районе Филевский Парк по адресу Береговой проезд, д. 8, стр. 2. В нем участники СВО и члены их семей могут получить необходимую информацию и комплексную помощь, оформить социальные пособия и льготы, получить психологическую поддержку и психотерапевтические услуги, юридическую помощь, поддержку в вопросах реабилитации, протезирования и подбора технических средств реабилитации, помощь при подборе программ адаптации, при переобучении и в трудоустройстве.

В центре созданы помещения для встреч с персональными координаторами, оказания первичной психологической помощи и юридических консультаций. Также действуют медиагостиная, зона развития карьеры и трудоустройства, мультифункциональный конференц-зал, кафе и детская игровая комната. Открыта зона адаптации - выставка, которая знакомит посетителей с вариантами приспособления городской среды под нужды маломобильных граждан. В центре начала работать библиотека и есть комната психологической разгрузки. В августе 2023 года планируют открыть вторую очередь центра, где разместят зону выдачи технических средств реабилитации, спортивные залы и пространства для общения.