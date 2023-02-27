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НОВОСТИ

Дипломы бакалавра в РФ приравняют к дипломам о полном высшем образовании — Фурсенко

16:12 27.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дипломы выпускников высших учебных заведений со степенью бакалавра будут приравнены к дипломам о полном высшем образовании. Об этом заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко в понедельник.

«Эти дипломы (бакалавра — прим. ТАСС) приравнены к дипломам о высшем образовании. Это специалисты, которые получили высшее образование», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Фурсенко напомнил, что в советское время все выпускники высших учебных заведений считались дипломированными специалистами. «То же самое будет и сейчас», — отметил он. Помощник президента России добавил, что все дипломы, которые были получены ранее, будет признаваться.

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