Дипломы бакалавра в РФ приравняют к дипломам о полном высшем образовании — Фурсенко

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дипломы выпускников высших учебных заведений со степенью бакалавра будут приравнены к дипломам о полном высшем образовании. Об этом заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко в понедельник.

«Эти дипломы (бакалавра — прим. ТАСС) приравнены к дипломам о высшем образовании. Это специалисты, которые получили высшее образование», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Фурсенко напомнил, что в советское время все выпускники высших учебных заведений считались дипломированными специалистами. «То же самое будет и сейчас», — отметил он. Помощник президента России добавил, что все дипломы, которые были получены ранее, будет признаваться.