Дипломы бакалавра в РФ приравняют к дипломам о полном высшем образовании — Фурсенко
16:12 27.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дипломы выпускников высших учебных заведений со степенью бакалавра будут приравнены к дипломам о полном высшем образовании. Об этом заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко в понедельник.
«Эти дипломы (бакалавра — прим. ТАСС) приравнены к дипломам о высшем образовании. Это специалисты, которые получили высшее образование», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
Фурсенко напомнил, что в советское время все выпускники высших учебных заведений считались дипломированными специалистами. «То же самое будет и сейчас», — отметил он. Помощник президента России добавил, что все дипломы, которые были получены ранее, будет признаваться.
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