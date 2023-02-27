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НОВОСТИ

Франция будет управлять своими зарубежными военными базами по-новому

20:10 27.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция намерена перейти к совместному управлению военными базами в Африке вместе с ее странами. Об этом заявил в понедельник президент республики Эмманюэль Макрон в преддверии своего визита на Африканский континент.

«Франция намерена перейти к новой модели военного партнерства в Африке, совместному управлению своими базами вместе со странами континента», — отметил Макрон, выступая в Елисейском дворце. По его словам, новая модель предполагает, в частности, «заметное сокращение французского контингента и привлечение местных военнослужащих».

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