Франция будет управлять своими зарубежными военными базами по-новому
20:10 27.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Франция намерена перейти к новой модели военного партнерства в Африке, совместному управлению своими базами вместе со странами континента», — отметил Макрон, выступая в Елисейском дворце. По его словам, новая модель предполагает, в частности, «заметное сокращение французского контингента и привлечение местных военнослужащих».
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