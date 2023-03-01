Пекин настроен на укрепление политического взаимодоверия с Минском — Си Цзиньпин

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай настроен на укрепление политического взаимодоверия с Белоруссией в условиях нестабильности и турбулентности международной обстановки. Об этом заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине.

«В условиях нестабильности и турбулентности международной обстановки Китай активно настроен на продолжение совместных усилий с Беларусью по укреплению политического взаимодоверия и практического сотрудничества в интересах динамичного, здорового и устойчивого развития двусторонних отношений», — приводит слова Си Цзиньпина агентство БелТА.