Пашинян заявил, что Армения не помогает РФ в обходе санкций

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения не помогает России обходить ограничения Запада, а риторика о том, что такая ситуация имеет место, — «всего лишь разговоры». Об этом в четверг в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Как демократическая страна, для которой прозрачность крайне важна, и в этом вопросе мы также прозрачны. Разговоры о том, что Армения помогает России обходить международные санкции — это всего лишь разговоры», — сказал он.