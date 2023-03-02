Пашинян заявил, что Армения не помогает РФ в обходе санкций
19:00 02.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Как демократическая страна, для которой прозрачность крайне важна, и в этом вопросе мы также прозрачны. Разговоры о том, что Армения помогает России обходить международные санкции — это всего лишь разговоры», — сказал он.
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