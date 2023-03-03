Число жалоб на коллекторов выросло на 20% в 2022 г., административных дел на них — на 40%

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сумма штрафов, назначенная коллекторам и иным юрлицам, занимающимся сбором просроченной задолженности с граждан, за нарушения правил общения с должниками, в минувшем году выросла на 40%. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, где подвели итоги работы за прошлый год.

«Общая сумма назначенных в качестве наказания штрафов (по постановлениям приставов, осуществляющих контроль за деятельностью частных сборщиков долгов — прим. ТАСС) составила за 2022 год почти 286 млн рублей, что на 40% больше, чем в 2021 году», — сообщили в ФССП.

В минувшем году должностными лицами ФССП принято к рассмотрению более 39 тыс. обращений граждан по фактам нарушения их прав при возврате просроченной задолженности (на 21% больше, чем в 2021 году, когда таких обращений было 32 тыс. — прим. ТАСС). Судебные приставы возбудили 5,6 тыс. дел по ст. 14.57 КоАП РФ. Это на 40% больше, чем в 2021 году, когда было составлено 4 тыс. протоколов об административных правонарушениях по ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). При этом рост числа обращений граждан и составленных приставами протоколов отмечался и год назад — на 17% и на треть соответственно по сравнению с 2020 годом.