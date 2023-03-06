Три ракеты сбиты в Белгородской области, пострадал мужчина — губернатор

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ракеты в Новом Осколе Белгородской области. В результате инцидента пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в понедельник.

«В Новом Осколе сработала наша система ПВО. Сбито три ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одном пострадавшем, мужчина с осколочными ранениями руки. Бригада скорой помощи уже выехала на место», — написал он.

Кроме того, по словам Гладкова, осколками повреждены фасады и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа. «Все оперативные и аварийные службы выехали на место», — добавил губернатор.