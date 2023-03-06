Три ракеты сбиты в Белгородской области, пострадал мужчина — губернатор
09:00 06.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ракеты в Новом Осколе Белгородской области. В результате инцидента пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в понедельник.
«В Новом Осколе сработала наша система ПВО. Сбито три ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одном пострадавшем, мужчина с осколочными ранениями руки. Бригада скорой помощи уже выехала на место», — написал он.
Кроме того, по словам Гладкова, осколками повреждены фасады и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа. «Все оперативные и аварийные службы выехали на место», — добавил губернатор.
НОВОСТИ
- 09:32 06.03.2023
- На Сахалине в море унесло льдину с рыбаками
- 09:20 06.03.2023
- ВСУ потеряли в Артемовске наиболее подготовленные подразделения - WSJ
- 09:05 06.03.2023
- Страны Африки вправе использовать ЧВК «Вагнер» для поддержания безопасности — президент Бенина
- 20:00 05.03.2023
- Канцлер ФРГ объявил об энергонезависимости Германии от России
- 19:30 05.03.2023
- Шольц: Мы готовы организовать определенные гарантии безопасности для Украины после наступления мира
- 18:10 05.03.2023
- Мэр Собянин: Парковка автомобилей на улицах Москвы 8 марта будет бесплатной
- 16:09 05.03.2023
- Собянин: За год москвичи собрали около 1080 тонн продуктов и товаров первой необходимости для жителей новых регионов
- 14:38 05.03.2023
- Варшава продолжает упрекать Берлин в недостаточной скорости поставок оружия Киеву - СМИ
- 14:34 05.03.2023
- Собянин: За два года почти 90 воспитанников социальных домов устроились на работу в центры госуслуг
- 12:30 05.03.2023
- Президент Сербии подтвердил, что Белград не поставляет оружие ни России, ни Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать