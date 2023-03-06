США надо нарастить число ядерных боезарядов до уровня РФ и КНР вместе взятых — Болтон
22:40 06.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты должны приступить к наращиванию числа ядерных боезарядов по меньшей мере до уровня России и Китая вместе взятых. Такое мнение выразил в опубликованной в понедельник в электронной версии газеты «Вашингтон пост» авторской статье бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Он комментировал решение России приостановить участие в российско-американском Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). С точки зрения Болтона, США в обозримой перспективе могут пойти на «ядерную конфронтацию с Россией». Если Вашингтон «выйдет победителем», ему придется тут же столкнуться «со второй ядерной конфронтацией — с Китаем», пишет он. «Другой потенциальный кризис может заключаться в нашем противодействии оси Китая и России, угрожающей одновременно нам и нашим азиатским союзникам», — утверждает экс-советник предыдущего президента США Дональда Трампа.
На взгляд Болтона, Вашингтону сейчас надо заниматься не выработкой дальнейших договоренностей в сфере контроля над вооружениями, а решать «фундаментальные вопросы о том, насколько крупным должен быть американский ядерный арсенал», чтобы США могли «противостоять двум противникам». «Было бы самоубийством отстаивать позицию, в соответствии с которой США удовлетворило бы наличие у всех трех стран равного числа боеголовок: результат, типичный для соглашений в области контроля над вооружениями. Но сколько пригодных для доставки ядерных боезарядов потребовалось бы США для самообороны и обеспечения сдерживания? Сколько еще вооружений стало бы оптимальным числом или хотя бы минимально необходимым? Числом, равным тому, чем вместе располагают Москва и Пекин, или превосходящим это?» — пишет отставной дипломат, имеющий репутацию одного из наиболее непримиримых ястребов Республиканской партии США.
«И не забудьте о том, что Северная Корея, Иран и другие государства, стремящиеся стать ядерными, почти наверняка рассматривают Россию и Китай как дружественные державы, а США и их обладающих ядерным оружием союзников — Британию и Францию — как врагов», — добавляет Болтон.
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