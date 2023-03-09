Мэр Собянин: Южный участок МСД улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы
15:49 09.03.2023
Южное направление Московского скоростного диаметра (МСД) станет главным мегапроектом в сфере дорожного строительства столицы. По словам мэра Сергея Собянина, особенно важен отрезок, соединяющий соединяет Московскую кольцевую автодорогу и шоссе Энтузиастов и выходит на основную линию МСД. «Важнейший участок, который будет обеспечивать лучшую транспортную доступность 22 районов Москвы. Ключевым звеном этого проекта является пересечение Волгоградки (Волгоградский проспект). Это практически одни эстакады, по сути дела, сложнейшая транспортная развязка», - отметил глава города, который осмотрел ход строительных работ.
По словам Собянина, все участки Московского скоростного диаметра необходимо запустить одновременно. «Мы должны синхронно запустить все участки и соединить основной ход МСД с южным направлением. Это даст большой эффект для транспортной ситуации в городе», - отметил мэр.
Согласно данным гендиректора компании-подрядчика проекта «Дороги и мосты» Алексея Крапивина, работы на этом участке планируют завершить раньше изначально запланированного срока и объект полностью завершат уже в сентябре.
Как уже сообщала «Независимая газета», южный участок МСД будет соединять крупные автомобильные магистрали, такие как шоссе Энтузиастов, Рязанский проспект, Третье транспортное кольцо, Волгоградский проспект, улицу Шоссейную, Каширское шоссе, улицу Каспийскую, Южную рокаду, улицы Подольских Курсантов и Липецкую, МКАД.
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