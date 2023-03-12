Правительство РФ расширяет список "зеленых инициатив" с льготным финансированием
11:20 12.03.2023 Источник: Интерфакс
"Теперь претендовать на льготное финансирование смогут проекты, связанные с возведением энергоэффективного жилья, расчисткой и восстановлением водных объектов, созданием и модернизацией инфраструктуры по прямому улавливанию из окружающей среды парниковых газов, а также с улавливанием и утилизацией свалочного газа с последующим получением энергии", - сообщается на сайте правительства РФ в воскресенье.
Для проектов в сфере энергетики добавлены направления по модернизации и ремонту инфраструктуры для транспортировки водорода, по производству аккумуляторных батарей, их утилизации и повторному использованию.
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