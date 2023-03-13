В Москве 15 марта обсудят применение технологий информационного моделирования в строительстве обсудят

14:41

В Москве 15 марта на специализированном форуме обсудят применение в строительстве технологий информационного моделирования (ТИМ). Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики. Форум «ОпТИМальное строительство: как Стройкомплекс Москвы применяет технологии информационного моделирования» начнется в ГБУ «Мосстройинформ» в 10:00 по адресу улица 2-я Брестская, д. 6. Событие состоится в гибридном формате – за ним можно будет следить очно или посредством онлайн-трансляции.

Участниками форума будут Минстрой РФ, НОТИМ, ДОМ. РФ, а также представители строительного комплекса столицы РФ, инвестиционно-строительного сообщества, разработчики и программисты, анонсировал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин. Форум - проект департамента градостроительной политики Москвы, который организуется совместно с ГБУ «Мосстройинформ», научно-проектным центром «Развитие города» и проектом «СтроимПросто».

На встрече будут обсуждаться информационные системы управления проектами, цифровой двойник города и цифровые паспорта, цифровые туры для информационного сопровождения строительно-монтажных работ. Специалисты-практики намерены делиться опытом проектирования объектов городского заказа с применением ТИМ и создания информационных моделей, а также рассказывать о российском софте и консолидации цифровых источников данных в реализации технологий информационного моделирования.

По словам Лёвкина, цифровые технологии стали неотъемлемой частью жизни строительной отрасли Москвы. Технологии электронного моделирования, электронные услуги и сервисы позволяют улучшать контроль над расходами и увеличивать точность расчетов, а также сокращать сроки строительства, сделав строительный цикл более прозрачным и понятным.

Как отмечает директор ГБУ «Мосстройинформ» Юлия Куликова, стройкомплекс Москвы - наглядный пример того, как можно адаптировать передовые технологии отечественных производителей в короткие сроки и наладить бизнес-процессы в новой реальности: «Мы с коллегами из департамента градостроительной политики Москвы, Минстроя, НОТИМ, ДОМ. РФ и других отраслевых организаций рады делиться своими находками. На этом форуме мы хотим открыто поговорить о существующих проблемах цифровой трансформации и методах их решения».