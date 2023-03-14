Япония поддерживает стремление Австралии создать атомный подводный флот — премьер Кисида

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония поддерживает намерение Австралии обзавестись атомным подводным флотом и считает, что инициатива альянса AUKUS будет способствовать поддержанию мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом японский премьер-министр Фумио Кисида заявил своему австралийскому коллеге Энтони Альбанезе в ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора.

«Премьер-министр [Фумио] Кисида заявил, что начинания AUKUS поспособствуют миру и стабильности Индо-Тихоокеанского региона на фоне тяжелой обстановки с безопасностью в регионе. Премьер-министр Кисида также заявил, что Япония последовательно поддерживает эти начинания», — говорится в сообщении, распространенном японским МИД.