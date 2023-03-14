Сергей Собянин: В ходе программы реновации в новые квартиры переедут более 5 000 жителей Даниловского района

13:59

В Москве в Даниловском районе по программе реновации в новостройки переехали 95 семей - 283 жителя трех старых домов, два из которых уже полностью расселены. По словам мэра Сергея Собянина программа реновация жилищного фонда в муниципалитете идет полным ходом. «Два новых дома уже заселяются, еще один передадут в конце марта», - сообщил глава города в своем Telegram-канале.

Как отмечает градоначальник, квартиры и места общего пользования в новостройках выполнены в соответствии с московскими стандартами реновации. В частности, дома сделали удобными для маломобильных москвичей и родителей с колясками. А на первых этажах можно будет разместить кафе, магазины и офисы. Прилегающие к новым домам территории были благоустроены.

В целом в Даниловском районе в программу реновации вошел 31 многоквартирный дом. Отселение жителей 13 домов состоится до 2024 года, еще 18 домов в период 2025-2028 года. В целом в новые квартиры переедут более 5 000 горожан.