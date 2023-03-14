В районе Артемовска находятся десять батальонных тактических групп ВСУ — советник Пушилина

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десять батальонных тактических групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся сейчас в районе Артемовска (украинское название — Бахмут), заявил во вторник советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

«Десять батальонных тактических групп сейчас находятся в районе [Артемовска], и это из тех корпусов, которые они (ВСУ — прим. ТАСС) готовили для наступления», — сказал он в эфире Первого канала.