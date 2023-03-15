Три ракеты сбиты над Белгородом, обломок попал в жилой сектор — губернатор

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны сработали над Белгородом и Белгородским районом, сбиты три ракеты. Обломок попал в жилой сектор в Белгороде, сообщил в среду губернатор Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбито 3 ракеты. Последствия уточняются. Один из обломков попал в жилой сектор в городе Белгороде. Есть повреждения», — написал он.