Общественный штаб по контролю за программой реновации 16 марта проведет прием граждан
09:52 15.03.2023
Представители Общественного штаба по контролю за выполнением программы реновации жилищного фонда в Москве 16 марта проведут прием граждан. Это будет уже третий тематический прием горожан в нынешнем году. Встреча состоится на площадке Общественного штаба по контролю за выполнением программы реновации, для участия в ней необходимо предварительно записаться по телефону горячей линии штаба - 8 (495) 548-20-80.
Как отмечает глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, регулярное проведение подобных встреч с москвичами предоставляет представителям штаба возможность получать актуальную информацию о программе «из первых уст». Горожане могут не только прийти на регулярный прием, который проводится на площадке общественного штаба, но и получить ответы по свои вопросы по поводу выполнения программы реновации в Едином контактном центре или обратившись в профильный департамент через электронную приемную. Кроме того, москвичам помогают специалисты 45 центров информирования по переселению, открывающихся на первых этажах заселяемых новостроек.
Председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации, член Общественной палаты Москвы Валерий Теличенко отмечает, что на тематические приемы представителей органов власти, проходящие в общественном штабе каждый месяц, могут записаться как жители домов, переселение из которых уже началось, так и москвичи, которые пока ждут начала переселения. «Нередко на консультации записываются жители, чьи дома включены в третий этап переселения, - говорит Теличенко. - Также можно записаться на прием к сотрудникам общественного штаба. Напомню, что все консультации у нас бесплатны».
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