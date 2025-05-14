Руфер забрался на крышу Кунсткамеры в Петербурге, его задержали
16:32 14.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Молодой мужчина забрался по трубе на башню Кунсткамеры и залез на крышу, пока его знакомый внизу следил за приездом правоохранителей. Обоих задержали, сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области.
«К объекту прибыли два наряда Росгвардии и установили, что правонарушитель по трубе вскарабкался на башню Кунсткамеры, а затем проник на крышу здания. Росгвардейцы задержали 21-летнего руфера, а также его знакомого — 22-летнего студента одного из вузов города, который находился рядом с музеем и предупреждал приятеля о прибытии правоохранителей», — говорится в сообщении.
Сотрудники вневедомственной охраны доставили задержанных в полицию. Уточняется, что кнопкой тревожной сигнализации воспользовался охранник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого.
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