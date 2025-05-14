Пошлины ЕС на сельхозпродукцию Украины обойдутся Киеву в миллиарды евро — Euractiv

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сельское хозяйство Украины готовится к «удару» в размере миллиардов евро в связи с планами ЕС вернуть пошлины на импорт ряда товаров. Об этом сообщает портал Euractiv.

Брюссель планирует отменить беспошлинный режим с 5 июня. «Потенциальные убытки в случае возвращения пошлин составят 3-3,5 млрд евро в год», — пишет портал.

Собеседник Euractiv из украинского сельскохозяйственного сектора сравнил этот шаг с «жесткой посадкой». «Это методы Трампа в шелковой перчатке ЕС», — заявил он.