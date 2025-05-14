Малайзия надеется на развитие сотрудничества с РФ, в том числе в военной сфере — премьер

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Малайзия надеется на расширение связей с Россией во всех областях, в частности на развитие военного сотрудничества. Об этом заявил малайзийский премьер-министр Анвар Ибрагим.

«У нас состоялась обширная дискуссия с такой важной и великой страной, как ваша, обсуждались вопросы <…> военного сотрудничества. Мы должны обеспечить почву для развития сотрудничества во всех сферах», — сказал премьер на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.