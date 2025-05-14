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НОВОСТИ

2 человека погибли, 17 пострадали в массовом ДТП в Курской области

17:00 14.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

2 человека погибли, еще 17 получили травмы различной степени тяжести в массовом ДТП с автобусом в Железногорском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«К огромной скорби, водители обоих легковых автомобилей погибли. По предварительным данным, 17 человек получили травмы различной степени тяжести, 2 человека в тяжелом состоянии», — написал он в своем телеграм-канале.

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