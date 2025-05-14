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НОВОСТИ

В Минеральных Водах открылся новый современный терминал для внутренних рейсов

14:57 14.05.2025

В аэропорту Минеральных Вод имени Михаила Лермонтова открылся новый терминал для внутренних авиалиний. Терминал построен в рамках «Фабрики проектного финансирования». Общий объем капитальных вложений составил 15,3 млрд руб., инвестиции финансовых партнеров – 12,24 млрд руб. Из них Сбер предоставил 8,57 млрд руб., ВЭБ.РФ – 3,67 млрд руб. на срок до 12,5 лет.

Аэропорт Минеральных Вод имени М. Ю. Лермонтова – ключевой транспортный узел не только Ставропольского края, но и всего Северо-Кавказского федерального округа. Теперь он сможет принимать до четырех миллионов пассажиров в год. Новый терминал увеличил пропускную способность воздушной гавани, создал новые рабочие места для жителей Ставропольского края и дал дополнительные возможности развития других отраслей экономики региона.

«Сбер существенно инвестирует в транспортную инфраструктуру России – от строительства высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург до создания новых аэропортов в разных уголках нашей большой страны, – отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. – Развитие транспортной сети играет ключевую роль в развитии туризма и деловой активности. Для нас это часть системной работы по модернизации аэропортов нашей страны. Благодаря правительству и ВЭБу сегодня у нас есть эффективный механизм для финансирования важных инвестиционных проектов, и Сбер активно их поддерживает. При участии Сбера строятся и реконструируются воздушные гавани в Мурманске и Горно-Алтайске, уже запущен аэровокзал в Магадане. Благодаря новому терминалу в Минеральных Водах перелеты на юг России станут более комфортными и еще больше людей сможет посетить этот прекрасный край. Такие проекты сделают путешествия по России комфортнее и дадут стимул экономическому развитию регионов, а значит улучшат жизнь россиян».

Новый терминал светлый, просторный, с современными стойками регистрации и высокотехнологичной приемкой и выдачей багажа. Вместо автобусов используются удобные телескопические трапы, по которым пассажиры могут пройти прямо к самолету. Общая площадь здания – 28 тыс. кв. м. Оно сделано из современных прозрачных материалов, которые хорошо сохраняют тепло и пропускают солнечный свет. Создавая терминал, архитекторы вдохновлялись видами Кавказских гор и минеральными источниками, которыми богат Ставропольский край.

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