Урегулирование на Украине и налаживание диалога с США не зависят друг от друга — Песков
17:12 14.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Процесс украинского урегулирования и процесс налаживания отношений с США идут независимо друг от друга. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы занимаемся сейчас восстановлением наших отношений с Вашингтоном, налаживанием диалога, а украинское урегулирование и обеспечение наших национальных интересов — это другой процесс. Они не зависят друг от друга», — сказал Песков, отвечая на вопрос, какой из двух треков сейчас в большем приоритете.
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