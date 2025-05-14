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Урегулирование на Украине и налаживание диалога с США не зависят друг от друга — Песков

17:12 14.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процесс украинского урегулирования и процесс налаживания отношений с США идут независимо друг от друга. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы занимаемся сейчас восстановлением наших отношений с Вашингтоном, налаживанием диалога, а украинское урегулирование и обеспечение наших национальных интересов — это другой процесс. Они не зависят друг от друга», — сказал Песков, отвечая на вопрос, какой из двух треков сейчас в большем приоритете.

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