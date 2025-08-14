На базе британских ВМС в Шотландии произошел ядерный инцидент высшей категории «А»
19:40 14.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Серьезный ядерный инцидент произошел ранее в этом году на военно-морской базе Клайд на западном побережье Шотландии. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на заявление Минобороны Соединенного Королевства.
По информации ведомства, инцидент высшей категории «А» произошел в период с января по апрель. Согласно действующей классификации, при инцидентах такого рода происходит выброс радиоактивных веществ в окружающую среду или же существует серьезный риск подобного выброса.
Позже Минобороны распространило заявление, в котором заверило, что инцидент «не представлял риска населению и не привел к каким-либо негативным радиационным последствиям для окружающей среды». Никаких дополнительных деталей приведено не было.
