Процент обязательной продажи валютной выручки в РФ снижен до нуля

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ снизило до нуля размер обязательной продажи валютной выручки российскими экспортерами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Решение принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью», — отметили в кабмине.