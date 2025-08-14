0
НОВОСТИ

Процент обязательной продажи валютной выручки в РФ снижен до нуля

19:15 14.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ снизило до нуля размер обязательной продажи валютной выручки российскими экспортерами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Решение принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью», — отметили в кабмине.

