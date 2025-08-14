Трамп: Думаю, что президент Путин заключит мир. Полагаю, что президент Зеленский заключит мир

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что и его российский коллега Владимир Путин, и Владимир Зеленский согласятся на урегулирование конфликта на Украине.

«Думаю, это будет хорошая встреча, но более важной будет вторая встреча, которую мы проведем. Мы собираемся провести встречу с участием президента Путина, президента Зеленского, меня и, возможно, мы пригласим некоторых европейских лидеров. Возможно, и нет, это еще не известно», — заявил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Посмотрим, что будет. Думаю, что президент Путин заключит мир. Полагаю, что президент Зеленский заключит мир», — добавил Трамп.