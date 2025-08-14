0
0
0
НОВОСТИ

Трамп: Думаю, что президент Путин заключит мир. Полагаю, что президент Зеленский заключит мир

21:15 14.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что и его российский коллега Владимир Путин, и Владимир Зеленский согласятся на урегулирование конфликта на Украине.

«Думаю, это будет хорошая встреча, но более важной будет вторая встреча, которую мы проведем. Мы собираемся провести встречу с участием президента Путина, президента Зеленского, меня и, возможно, мы пригласим некоторых европейских лидеров. Возможно, и нет, это еще не известно», — заявил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Посмотрим, что будет. Думаю, что президент Путин заключит мир. Полагаю, что президент Зеленский заключит мир», — добавил Трамп.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:40 14.08.2025
На базе британских ВМС в Шотландии произошел ядерный инцидент высшей категории «А»
0
258
19:15 14.08.2025
Процент обязательной продажи валютной выручки в РФ снижен до нуля
0
278
18:50 14.08.2025
Трамп: Если все пройдет хорошо, то после саммита я позвоню Зеленскому и европейским лидерам
0
278
17:40 14.08.2025
РФ и США не планируют подписывать документ по итогам встречи Путина и Трампа — Песков
0
347
17:12 14.08.2025
В США рассекретили письма, говорящие о фабрикации данных по «вмешательству» РФ в выборы
0
371
17:00 14.08.2025
Внешний долг РФ вырос на $32,2 млрд и на 1 июля составил $323 млрд — ЦБ
0
386
16:32 14.08.2025
В Южной Корее за год закрылись три четверти собачьих ферм
0
374
16:12 14.08.2025
Россия вернула 84 военнослужащих с территории Украины, взамен переданы 84 пленных ВСУ
0
384
16:00 14.08.2025
ЕС полностью исключает возможность смягчения санкций против РФ — Еврокомиссия
0
434
15:32 14.08.2025
Соратник Мерца заявил о «гибели» коллективного Запада из-за саммита на Аляске
0
449

Возврат к списку