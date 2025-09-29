За ночь над регионами РФ сбили 84 украинских БПЛА — Минобороны

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО в ночное время перехватили и уничтожили 84 украинских БПЛА над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 23:00 мск 28.09 до 07:00 29.09 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 — над территорией Брянской области, 21 — над территорией Белгородской области, 9 — над территорией Воронежской области, 9 — над территорией Смоленской области, 7 — над территорией Калужской области, 4 — над территорией Московского региона, 3 — над территорией Орловской области, 1 — над территорией Курской области. Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 84 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказали там.