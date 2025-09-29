0
За ночь над регионами РФ сбили 84 украинских БПЛА — Минобороны

09:00 29.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО в ночное время перехватили и уничтожили 84 украинских БПЛА над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 23:00 мск 28.09 до 07:00 29.09 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 — над территорией Брянской области, 21 — над территорией Белгородской области, 9 — над территорией Воронежской области, 9 — над территорией Смоленской области, 7 — над территорией Калужской области, 4 — над территорией Московского региона, 3 — над территорией Орловской области, 1 — над территорией Курской области. Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 84 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказали там.

НОВОСТИ

09:32 29.09.2025
Песков назвал ЧП с суррогатным алкоголем в Ленобласти «из ряда вон выходящим»
0
33
09:20 29.09.2025
ЕС может принять решение по конфискации активов РФ к концу октября — Politico
0
68
09:05 29.09.2025
Оппозиционные партии Молдавии опередили партию Санду по итогам обработки 100% протоколов
0
128
20:44 28.09.2025
Обращение о запрете размещения творчества иноагентов направлено в Госдуму - Константинов
0
682
19:26 28.09.2025
Трамп примет участие во встрече главы Пентагона с сотнями американских генералов и адмиралов
0
686
17:20 28.09.2025
Фицо: Никто не должен был бы нам приказывать, откуда Словакия и Венгрия будут брать нефть и газ
0
818
15:30 28.09.2025
Зеленский собирается заключить с Трампом сделку на поставку вооружений на 90 млрд долл - СМИ
0
1006
15:10 28.09.2025
Песков: Будет достаточно крупное выступление президента России на следующей неделе
0
1034
13:35 28.09.2025
Военные Дании сообщили о появлении БПЛА у военных объектов
0
948
12:00 28.09.2025
Приглашение Путина Трампу встретиться в Москве находится «не под сукном» - Песков
0
981

