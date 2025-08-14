0
0
0
НОВОСТИ

Сотни агентов Секретной службы США необходимо отправить на Аляску - Bloomberg

22:48 14.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение провести встречу лидеров России и США на Аляске стало непростым вызовом для американской Секретной службы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, подготовку к саммиту можно сравнить с «полномасштабным спринтом, умещенным в одну неделю». И хотя проведение встречи на американской территории позволяет Секретной службе перемещать все необходимые ресурсы без ограничений, географическое расположение Аляски «само по себе стало определенной проблемой». В Анкоридж необходимо было направить сотни агентов Секретной службы, обеспечить их средствами передвижения и жильем. Рынок аренды автомобилей в Анкоридже небольшой, поэтому агентам пришлось перебрасывать в город транспорт из других частей штата и даже страны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:05 14.08.2025
Более 1,5 млн нелегальных мигрантов покинули США с нчала президентского срока Трампа
0
161
21:15 14.08.2025
Трамп: Думаю, что президент Путин заключит мир. Полагаю, что президент Зеленский заключит мир
0
221
19:40 14.08.2025
На базе британских ВМС в Шотландии произошел ядерный инцидент высшей категории «А»
0
369
19:15 14.08.2025
Процент обязательной продажи валютной выручки в РФ снижен до нуля
0
367
18:50 14.08.2025
Трамп: Если все пройдет хорошо, то после саммита я позвоню Зеленскому и европейским лидерам
0
354
17:40 14.08.2025
РФ и США не планируют подписывать документ по итогам встречи Путина и Трампа — Песков
0
422
17:12 14.08.2025
В США рассекретили письма, говорящие о фабрикации данных по «вмешательству» РФ в выборы
0
441
17:00 14.08.2025
Внешний долг РФ вырос на $32,2 млрд и на 1 июля составил $323 млрд — ЦБ
0
454
16:32 14.08.2025
В Южной Корее за год закрылись три четверти собачьих ферм
0
439
16:12 14.08.2025
Россия вернула 84 военнослужащих с территории Украины, взамен переданы 84 пленных ВСУ
0
447

Возврат к списку