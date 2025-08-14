Сотни агентов Секретной службы США необходимо отправить на Аляску - Bloomberg
22:48 14.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение провести встречу лидеров России и США на Аляске стало непростым вызовом для американской Секретной службы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их словам, подготовку к саммиту можно сравнить с «полномасштабным спринтом, умещенным в одну неделю». И хотя проведение встречи на американской территории позволяет Секретной службе перемещать все необходимые ресурсы без ограничений, географическое расположение Аляски «само по себе стало определенной проблемой». В Анкоридж необходимо было направить сотни агентов Секретной службы, обеспечить их средствами передвижения и жильем. Рынок аренды автомобилей в Анкоридже небольшой, поэтому агентам пришлось перебрасывать в город транспорт из других частей штата и даже страны.
