РФ и США не планируют подписывать документ по итогам встречи Путина и Трампа — Песков

17:40 14.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Вашингтон не планируют готовить какой-либо документ по итогам переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об итогах встречи главы государств сообщат на пресс-конференции, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«[Документа по итогам саммита] не ожидается, ничего не готовилось. Да и вряд ли здесь может быть какой-то документ», — заметил представитель Кремля.

«Но, учитывая, что будет совместная пресс-конференция, президент, конечно же, очертит тот круг договоренностей, пониманий, которых ему удастся достичь», — добавил Песков.

