Внешний долг РФ вырос на $32,2 млрд и на 1 июля составил $323 млрд — ЦБ

17:00 14.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внешний долг России на 1 июля 2025 года составил $323 млрд, что на 11,1% (или на $32,2 млрд) выше показателя на начало 2025 года, следует из материалов ЦБ РФ.

«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2025 года составил 323,0 млрд долларов США, увеличившись с начала 2025 года на 32,2 млрд долларов США, или на 11,1%. Динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств в результате укрепления рубля, а также привлечением долгового финансирования», — отметили в ЦБ.

