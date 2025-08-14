0
0
135
НОВОСТИ

Трамп: Если все пройдет хорошо, то после саммита я позвоню Зеленскому и европейским лидерам

18:50 14.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет телефонный разговор с Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза, если саммит на Аляске с участием главы российского государства Владимира Путина увенчается успехом. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на интервью хозяина Белого дома радиостанции Fox News Radio.

«Если все пройдет хорошо, то после этого [саммита] я позвоню Зеленскому и европейским лидерам», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи президенты РФ и США дадут совместную пресс-конференцию.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:40 14.08.2025
На базе британских ВМС в Шотландии произошел ядерный инцидент высшей категории «А»
0
124
19:15 14.08.2025
Процент обязательной продажи валютной выручки в РФ снижен до нуля
0
170
17:40 14.08.2025
РФ и США не планируют подписывать документ по итогам встречи Путина и Трампа — Песков
0
270
17:12 14.08.2025
В США рассекретили письма, говорящие о фабрикации данных по «вмешательству» РФ в выборы
0
292
17:00 14.08.2025
Внешний долг РФ вырос на $32,2 млрд и на 1 июля составил $323 млрд — ЦБ
0
317
16:32 14.08.2025
В Южной Корее за год закрылись три четверти собачьих ферм
0
315
16:12 14.08.2025
Россия вернула 84 военнослужащих с территории Украины, взамен переданы 84 пленных ВСУ
0
329
16:00 14.08.2025
ЕС полностью исключает возможность смягчения санкций против РФ — Еврокомиссия
0
373
15:32 14.08.2025
Соратник Мерца заявил о «гибели» коллективного Запада из-за саммита на Аляске
0
392
15:12 14.08.2025
Успехи российской армии усилили пораженческие настроения в ВСУ — DT
0
399

Возврат к списку