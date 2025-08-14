Трамп: Если все пройдет хорошо, то после саммита я позвоню Зеленскому и европейским лидерам

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет телефонный разговор с Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза, если саммит на Аляске с участием главы российского государства Владимира Путина увенчается успехом. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на интервью хозяина Белого дома радиостанции Fox News Radio.

«Если все пройдет хорошо, то после этого [саммита] я позвоню Зеленскому и европейским лидерам», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи президенты РФ и США дадут совместную пресс-конференцию.