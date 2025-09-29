Собянин: Электронные медкарты подключили уже 10 млн человек

12:02

Более 10 млн электронных медицинских карт (ЭМК) выданы москвичам. По словам мэра Сергея Собянина, подобные карты, на которых хранятся результаты анализов и исследований, протоколы осмотров, назначения, выписки из стационара и много других данных, стали ключевым инструментом современной столичной медицины. «В медкарте пользователи могут также вести «Дневник здоровья», добавляя в нее свои показатели вручную, голосом или с помощью фото», — напомнил глава города.

Как отмечает градоначальник, у ЭМК появляются новые возможности, например, функция заказа питания на молочной кухне. Кроме того, с помощью ассистента, работающего на основе технологий искусственного интеллекта, теперь в карту легко вносить данные о пульсе и артериальном давлении, а также сведения о приступах стенокардии, об уровне сахара и кислорода в крови, о температуре тела, росте и весе. При этом электронная доступна онлайн врачу и пациенту в любое время, а значит, горожанину приходится меньше ходить в поликлиники, диагностика заболеваний ускоряется, а помощь становится непрерывной.

Еще одна важная функция в сервисе для родителей — видеонаблюдение за новорожденными в отделениях реанимации и патологии, городских больницах, роддомах и перинатальных центрах. Она позволяет мамам получить доступ к онлайн-трансляции, обратившись к лечащему врачу, а при необходимости предоставить временный доступ близким.

За пять лет ЭМК стала одним из наиболее масштабных цифровых сервисов Москвы и за 4 года стала популярнее в 15 раз, констатировал Собянин.