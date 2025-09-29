Собянин: Электронные медкарты подключили уже 10 млн человек
12:02 29.09.2025
Более 10 млн электронных медицинских карт (ЭМК) выданы москвичам. По словам мэра Сергея Собянина, подобные карты, на которых хранятся результаты анализов и исследований, протоколы осмотров, назначения, выписки из стационара и много других данных, стали ключевым инструментом современной столичной медицины. «В медкарте пользователи могут также вести «Дневник здоровья», добавляя в нее свои показатели вручную, голосом или с помощью фото», — напомнил глава города.
Как отмечает градоначальник, у ЭМК появляются новые возможности, например, функция заказа питания на молочной кухне. Кроме того, с помощью ассистента, работающего на основе технологий искусственного интеллекта, теперь в карту легко вносить данные о пульсе и артериальном давлении, а также сведения о приступах стенокардии, об уровне сахара и кислорода в крови, о температуре тела, росте и весе. При этом электронная доступна онлайн врачу и пациенту в любое время, а значит, горожанину приходится меньше ходить в поликлиники, диагностика заболеваний ускоряется, а помощь становится непрерывной.
Еще одна важная функция в сервисе для родителей — видеонаблюдение за новорожденными в отделениях реанимации и патологии, городских больницах, роддомах и перинатальных центрах. Она позволяет мамам получить доступ к онлайн-трансляции, обратившись к лечащему врачу, а при необходимости предоставить временный доступ близким.
За пять лет ЭМК стала одним из наиболее масштабных цифровых сервисов Москвы и за 4 года стала популярнее в 15 раз, констатировал Собянин.
НОВОСТИ
- 12:32 29.09.2025
- ЕС принял решение частично восстановить санкции против Ирана — заявление
- 12:20 29.09.2025
- Студенты техникума обезвредили напавшего в Архангельске и передали полицейским
- 12:18 29.09.2025
- Музыканты из Москвы отправили 182 тонны гуманитарной помощи в зону СВО
- 12:05 29.09.2025
- Восстановление территорий является главной задачей РФ — Медведев
- 12:00 29.09.2025
- Объем расходов бюджета РФ на оборону в 2026 г. сохранится на уровне с 2025 г. — Силуанов
- 11:32 29.09.2025
- Россия имеет 31 млрд т запасов нефти, из них рентабельна лишь половина — Цивилев
- 11:20 29.09.2025
- Основным драйвером роста экономики РФ остается внутренний спрос — Силуанов
- 11:05 29.09.2025
- В Архангельске бывший студент колледжа напал с ножом на его сотрудников, двое пострадали
- 11:00 29.09.2025
- В Севастополе арестована женщина-повар за сотрудничество с военной разведкой Украины
- 10:32 29.09.2025
- Партия Санду может сохранить контроль над парламентом после распределения мандатов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать