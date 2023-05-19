Тайвань заплатит «немыслимую цену» за бесплатную военную помощь США — экс-глава Минобороны
09:32 19.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший глава оборонного ведомства Тайваня Фэн Шикуань заявил, что остров заплатит «немыслимую цену» в случае получения бесплатной военной помощи США. Об этом в пятницу сообщает газета «Саут Чайна морнинг пост».
Во вторник министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты намерены вскоре оказать Тайваню существенную дополнительную военную помощь. По его словам, предстоящие поставки являются частью давних обязательств Вашингтона, направленных на то, «чтобы поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе».
«Если вы вдруг получаете такую бесплатную помощь, вам нужно будет заплатить определенную немыслимую цену», — сказал Фэн Шикуань, комментируя план поставок.
Как отмечает издание, бывший глава оборонного ведомства острова не ответил на вопрос, какая именно будет цена. Вместе с тем, отвечая на вопрос, имеет ли он в виду войну, Фэн Шикуань сказал: «Я верю, что мы не будем настолько глупы, должен быть какой-то выбор». Других подробностей он не озвучил, отмечает издание.
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