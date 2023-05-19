РФ сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений — Путин

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники, продолжает их экспорт, несмотря на беспрецедентное давление санкций и недобросовестную конкуренцию США, подчеркнул глава государства Владимир Путин в поздравлении коллективам и ветеранам сферы военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.

«Сегодня благодаря компетентности и профессионализму работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, других федеральных органов исполнительной власти и организаций, действующих на этом значимом направлении, а также предприятий ОПК Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники», — говорится в тексте поздравления, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.