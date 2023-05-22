ЕС не должен давать Украине и Молдавии приоритет перед странами Балкан — глава МИД Австрии
11:05 22.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз не должен уделять приоритетное внимание Украине и Молдавии по сравнению с государствами Западных Балкан в вопросе их вступления в состав ЕС, это может усилить влияние Китая, России и Турции в регионе. Такое мнение в понедельник выразил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью германской газете «Вельт».
«Важно, однако, чтобы прогресс в переговорах о вступлении оценивался одинаково в случае Украины и Молдовы, с одной стороны, и шести западнобалканских государств — с другой (министр включил в их число непризнанное Косово — прим. ТАСС). Не должно быть двухуровневого общества. Мы обещали странам Юго-Восточной Европы вступление в ЕС 20 лет назад в Салониках. Будет роковым знаком, если Украина и Молдова проедут по быстрой полосе, а западнобалканские страны останутся на обочине. Это может поставить под угрозу стабильность на Западных Балканах и еще больше усилить влияние [в регионе] Китая, России, Турции или других игроков», — отметил Шалленберг.
В итоговой декларации саммита ЕС и лидеров балканских государств, прошедшего в 2003 году в греческих Салониках, содержалось положение о «безальтернативности» будущего региона в составе Евросоюза.
Официальными кандидатами на вступление в ЕС сейчас являются Албания, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория. Дольше всех переговоры о вступлении в ЕС ведет Турция — с 2005 года, Черногория находится в статусе кандидата с 2010 года. Недавно статус кандидата на вступление в ЕС получили Украина и Молдавия. Никаких определенных сроков для приема ни одной из этих стран нет.
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