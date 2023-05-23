Губернатор призвал жителей Белгородской области доверять только официальной информации

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о беспрецедентной информационной атаке со стороны Украины и призвал жителей доверять только официальной информации. Об этом он сообщил в соцсети во вторник.

«Вчера столкнулись с беспрецедентной атакой, такого у нас еще не было. Танки в Белгородской области, моя жена в каком-то аэропорту, ядерная катастрофа, эвакуация Шебекина и Белгорода, звонки моим помощникам с требованием, чтобы я прекратил активность в Грайвороне, штурм каких-то жителей и каких-то бомбоубежищ. Еще раз убедились — против нас идет настоящая информационная война с целью запугать, чтобы паника охватила всю Белгородскую область. Врагу точно этого не удастся», — написал он.

Губернатор призвал жителей региона доверять только официальным источникам информации. «Мы постараемся быстро и достоверно эту информацию до вас доносить», — обратился к жителям Гладков.