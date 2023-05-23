Небензя: Запад блокирует экспорт продовольствия и удобрений и одновременно обвиняет в этом других

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выполнение российской части зерновой сделки фактически не началось, Киев и его западные кураторы блокируют экспорт продовольствия и удобрений, обвиняя в этом других. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«Что касается меморандума Россия — ООН об экспорте российского продовольствия, то его выполнение фактически и не началось. ЕС и США лицемерно заявляют об отсутствии санкции на экспорт продовольствия и удобрений, отказываются разблокировать доступ Россельхозбанка к системе SWIFT, не решаются вызванные санкциями другие логистические проблемы, о которых мы неоднократно заявляли (судоходство, страхование, поставки сельхозтехники), — приводятся слова Небензи в стенограмме постпредства РФ. — Таким образом Киев и его западные кураторы блокируют экспорт продовольствия и удобрений и одновременно обвиняют в этом других».