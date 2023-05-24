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НОВОСТИ

Китайский премьер назвал перспективу сотрудничества РФ и КНР блестящей

09:32 24.05.2023 Источник: Интерфакс

Премьер Госсовета КНР Ли Цян оценил как блестящую перспективу российско-китайского сотрудничества, отметив, что оно движется по восходящей.

"У китайско-российского практического сотрудничества большие и блестящие перспективы, оно постоянно и стабильно движется вверх", - сказал Ли Цян в ходе переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Пекине.

Премьер Госсовета КНР заверил, что Пекин намерен поддерживать контакты между бизнес-кругами двух стран, налаживать их взаимовыгодное сотрудничество.

"Намерены сделать все для того, чтобы наши договоренности были реализованы на практике", - подчеркнул он.

Ли Цян отметил, что развитие таких стран как Россия, открывает большие перспективы для глобального развития и привлекает большое внимание международного сообщества.

Ли Цян также отметил стремительный рост товарооборота РФ и КНР в текущем году - показатели его прироста уже составляют больше 40%.

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