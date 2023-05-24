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НОВОСТИ

В Ростове-на-Дону за госизмену задержан конструктор предприятия ОПК — ФСБ

13:05 24.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала в Ростове-на-Дону инженера конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса, передавшего военной разведке Украины данные о расположении предприятий ОПК, средств ПВО и личного состава Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности задокументирована и пресечена противоправная деятельность инженера-конструктора одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону. По полученным данным, в период с февраля по апрель 2023 года этот гражданин России в ходе переписки в интернет-мессенджерах с сотрудником Главного управления разведки Минобороны МО Украины, выполняя его задания, а также инициативно передавал информацию о расположении предприятий ОПК, а также средств ПВО и личного состава ВС РФ, размещенных на территории Ростова-на-Дону», — отметили в ФСБ. .

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена) в форме шпионажа.

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