Кремль будет выяснять с экспертами детали по иконе «Троица» — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль будет выяснять у экспертов подробности, касающиеся возможности передачи иконы «Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви, поскольку «тема очень серьезная». Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Будем разговаривать с экспертами, проговаривать. Тема очень серьезная. И, конечно, будем выяснять детали», — сказал представитель Кремля, комментируя мнение экспертов о нестабильном состоянии иконы, не позволяющем вывезти ее за пределы Третьяковской галереи в начале июня.

Песков отметил, что ранее таких экспертных заключений не давалось.