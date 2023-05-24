Иран в расчетах с РФ планирует отказаться от доллара

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран намерен отказаться от использования доллара во взаимных расчетах с Россией. Об этом сообщило в среду иранское агентство Тасним со ссылкой на первого вице-президента исламской республики Мохаммада Мохбера.

Согласно данным агентства, в среду в ходе состоявшейся в Тегеране встречи с главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной Мохбер заявил, что Иран «полон решимости отказаться он доллара во взаимных расчетах с РФ» и «уделяет первоочередное внимание» этому вопросу, добавив, что стороны уже провели переговоры на уровне экспертов.