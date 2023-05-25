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НОВОСТИ

Киев не отрицает, а Брюссель не осуждает угрозы взорвать «Дружбу» — правительство Венгрии

15:32 25.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не отрицает, что президент Владимир Зеленский угрожал взорвать нефтепровод «Дружба», чтобы нанести ущерб не только России, но и Венгрии, а лидеры Евросоюза не осуждают его действия. Об этом заявила в четверг в интервью газете «Мадьяр немзет» официальный представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи.

Ее попросили прокомментировать сообщения о том, что чиновники Еврокомиссии с ведома своего руководителя Урсулы фон дер Ляйен рекомендовали Киеву заблокировать поставки по нефтепроводу «Дружба», снабжающему сырьем Венгрию, Словакию и Чехию. «Любое подобное заявление в нынешних взрывоопасных условиях может только ухудшить ситуацию. Добавьте еще к этому сообщение газеты „Вашингтон пост“ о том, что украинский президент предлагал взорвать нефтепровод „Дружба“, что нанесло бы Венгрии огромный ущерб. Украина не отрицает этого, а Брюссель не осуждает», — сказала Сенткирайи.

Она добавила, что спустя больше года после начала вооруженного конфликта на Украине «Евросоюз по-прежнему не предпринимает шагов к миру». По ее словам, сложившаяся ситуация пугает, а тот факт, что источник, из которого ЕС финансирует военные поставки на Украину, называется «фондом мира», вызывает недоумение. В то же время Сенткирайи напомнила, что Венгрия с самого начала конфликта осудила действия России и продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь, в том числе принимая у себя украинских беженцев.

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